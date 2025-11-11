この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「不妊治療を始める前に知っておきたいこと」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、自身の経験から妊娠を希望する女性に向けたアドバイスを語った。片岡氏は「妊娠をしたいんですっていうご相談をよくいただくんですが、その前に忘れてはいけないことがある」とし、不妊治療を始める前にまず確認してほしい点を強調する。



まず注目すべきは、妊娠しやすい体作りの大前提として“血流をしっかりとまわせるカラダ”を意識することだという。片岡氏は「まずは血流をしっかりとまわせるカラダができていますか？っていうことを確認していただきたいんですね」と述べ、その上でチェック項目として「36度後半の体温があるのか」「そもそも妊娠をするだけの体力があるか」「妊娠をすることが目的になっていないか」という3つのポイントを挙げた。「この3つっていうのを意識していただきたいんですね」と繰り返し、基本を見直す大切さを説いている。



また片岡氏は、近年の傾向として「不妊治療をすれば妊娠するって思い込んでいる人が非常に多く危険だなって感じています」と警鐘。「21年4万人の施術をさせていただいて、多くの妊娠のお手伝いだったり産後の骨盤調整をさせていただいているんですが、妊娠がすぐできる人とできない人の違いは今言った3つを意識しているかどうかでだいぶ変わってくる」とし、体の基礎的な健康状態が大きな差になると語っている。



さらに「不妊治療を始めてしまうとどうしても女性側の負担、または金銭面の負担も非常に多くかかってしまいます」と、治療に伴うリスクや負担にも言及。動画の締めくくりでは「まずはやれることたくさんあるので、そちらの方も試してみてからじゃあどうしようって考えても補足はないんではないでしょうか」とアドバイスし、視聴者に冷静な選択を促していた。