【ちいかわ 年賀はがき3枚セット おまけシールつき】 受注販売：11月14日15時～11月18日23時59分 発送：12月13日より順次 価格：880円（送料別途）

「ちいかわ 年賀はがき3枚セット おまけシールつき」の受注販売が11月14日15時から11月18日23時59分まで実施される。価格は880円。発送は12月13日より順次行なわれる。

本商品は、ちいかわのイラスト入り年賀はがき×3枚（1柄）とおまけシール×1シートのセット商品。1回の注文につき、5個まで購入できる。ゆうパケットにて発送され、送料は360円。なお、1回の注文で届け先が複数になる場合は、届け先ごとに送料がかかる。

また、一部店舗でも取り扱われる。詳細は、お取り扱い郵便局一覧で確認できる。

(C)nagano