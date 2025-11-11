NBAロサンゼルス・レイカーズの八村塁（27）が11月6日、ワールドシリーズ連覇を果たしたロサンゼルス・ドジャースの選手たちと記念撮影を行った。ドジャースのブレイク・スネル（32）、タイラー・グラスノー（32）、ウィル・スミス（30）らが八村と並ぶ豪華ショットは、ファンの間で大きな話題となっている。

レイカーズ公式Instagramは「BACK-TO-BACK CHAMPION Dodgers in the Building」と投稿。写真では、レイカーズの鮮やかなイエローの背景を背に、八村がドジャースの選手たちと肩を並べて笑顔を見せている。中央ではスネルが優勝トロフィーを手に掲げ、周囲のメンバーもリラックスした表情でカメラに収まった。異競技ながら同じロサンゼルスを拠点とするチーム同士の交流が、スポーツの垣根を越えた一体感を伝えている。

この投稿には、Instagramユーザーから「まさかのドジャース×レイカーズ共演」「ドジャースの大谷、山本、佐々木 レイカーズの八村 最高にアツいなLA」「八村とグラスノウに挟まれるとかどんな罰ゲームなん？」「NBA選手3人いますって言われてもなんも違和感ない」といった興奮とユーモアに満ちたコメントが寄せられている。