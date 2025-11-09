¥»¥ê¥¨A 25/26 Âè11Àá ¥¢¥¿¥é¥ó¥¿ vs ¥µ¥Ã¥¹¥ªー¥í »î¹ç·ë²Ì
¥»¥ê¥¨A 25/26¤ÎÂè11Àá ¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤È¥µ¥Ã¥¹¥ªー¥í¤Î»î¹ç¤¬¡¢11·î9Æü20:30¤Ë¥²¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ï¥Ë¥³¥é¡¦¥¯¥ê¥¹¥È¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥Ç¥â¥é¡¦¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥é¥¶ー¥ë¡¦¥µ¥Þ¥ë¥¸¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥µ¥Ã¥¹¥ªー¥í¤Ï¥¢¥ê¥åー¡¦¥Õ¥¡¥Ç¥é¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ô¥Ê¥â¥ó¥Æ¥£¡ÊFW¡Ë¡¢¥É¥á¥Ë¥³¡¦¥Ù¥é¥ë¥Ç¥£¡ÊFW¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
29Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥µ¥Ã¥¹¥ªー¥í¤Î¥É¥á¥Ë¥³¡¦¥Ù¥é¥ë¥Ç¥£¡ÊFW¡Ë¤¬PK¤ò·è¤á¤Æ¥µ¥Ã¥¹¥ªー¥í¤¬ÀèÀ©¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£0-1¤È¥µ¥Ã¥¹¥ªー¥í¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤é2¿Í¤¬¸òÂå¡£¥ª¥Ç¥£¥í¥ó¡¦¥³¥¹¥Ì¡ÊDF¡Ë¡¢¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Ù¥é¥È¡¦¥¸¥à¥·¥Æ¥£¡ÊDF¡Ë¡¢¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥Ç¥±¥Æ¥éー¥ì¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î47Ê¬¥µ¥Ã¥¹¥ªー¥í¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥É¥á¥Ë¥³¡¦¥Ù¥é¥ë¥Ç¥£¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ô¥Ê¥â¥ó¥Æ¥£¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç0-2¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
58Ê¬¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ë¥³¥é¡¦¥¯¥ê¥¹¥È¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥ë¥«¡¦¥¹¥«¥Þ¥Ã¥«¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
60Ê¬¡¢¥µ¥Ã¥¹¥ªー¥í¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¢¥ê¥åー¡¦¥Õ¥¡¥Ç¥é¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥¢¥ë¥Þ¥ó¡¦¥í¥ê¥¨¥ó¥Æ¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
66Ê¬¥µ¥Ã¥¹¥ªー¥í¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥È¥ë¥¹¥È¥Ù¥Ã¥È¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥É¥á¥Ë¥³¡¦¥Ù¥é¥ë¥Ç¥£¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç0-3¡£3ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥µ¥Ã¥¹¥ªー¥í¤¬0-3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥µ¥Ã¥¹¥ªー¥í¤Ï36Ê¬¤Ë¥¢¥ê¥ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥à¥ê¥Ã¥Á¡ÊGK¡Ë¡¢79Ê¬¤Ë¥Õ¥¡¥ê¡¦¥¥ã¥ó¥Ç¡ÊDF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
