通勤中の「動画視聴」やPCとの「テザリング」で月5GBをすぐ消耗してしまう…。格安SIMでも月10GB以上ってありますか？

10GB以上のプランがある格安SIM5選

格安SIMにも、月10GB以上のプランは複数あります。表1では、10GB以上のプランがあるおすすめの格安SIMを比較しました。

表1

キャリア データ容量 月額料金（税込） mineo 10GB～ 1958円～ 日本通信SIM 20GB～ 1390円～ NUROモバイル 10GB～ 1485円～ ahamo 30GB～ 2970円～ LINEMO 20GB～ 2090円～

※参考資料により筆者作成

mineoは、10～50GBまで選べる幅広いプランが特徴です。通信量が多い月と少ない月でプランを調整しやすく、余ったデータ容量は翌月に繰り越せるため、無駄なく利用できます。

日本通信SIMは、20GBで1390円。50GBプランでも2178円と、コストパフォーマンスに優れています。テザリングにも対応しており、大容量のデータを低価格で使いたい方におすすめです。

NUROモバイルは、契約プランごとに指定された対象サービスのデータ消費がゼロになります。また、3ヶ月ごとにデータ容量を追加でプレゼントしてもらえる、Gigaプラスも魅力です。

ahamoは、ドコモのサブブランドにあたり、通信速度やエリアの広さはドコモと同等です。いつでも安定した動画視聴やテザリングを利用したい方におすすめです。

LINEMOは、LINEのデータ通信が使い放題のため、LINE通話やトークが多い方に特におすすめです。通信速度も比較的安定しており、バランス重視の人にとって使いやすい格安SIMといえます。



快適に動画視聴やテザリングができる格安SIMの選び方

通勤中の動画視聴やPCとのテザリングで、多くのデータを消耗する方は、以下を意識した格安SIM選びをしましょう。



1.データ使用量にあったプラン

格安SIMを選ぶ際は、初めに自分の利用状況を把握することが重要です。動画視聴やテザリングを使ったオンライン会議を行う方は、1時間で約1～2GBを消費します。スマホのデータを使って毎日1時間以上の動画視聴やテザリングを使ったオンライン会議をする方は20GB以上の容量があると安心です。



2.通信速度の安定性

格安SIMは大手キャリアの回線を借りているため、混雑時間帯に速度が落ちやすい傾向にあります。口コミや実測値をチェックし、安定した動画視聴やテザリングが利用可能なサービスを選びましょう。



3.データ繰り越しの有無

余ったデータを翌月に繰り越せると、データを無駄なく使えます。特に、毎月の利用量に波がある方は、繰り越しができる格安SIMが便利です。



格安SIMで動画視聴・テザリングするときの注意点

動画視聴やテザリングをするときには、いくつかの注意点があります。注意点を意識すると、より快適な利用につながるため、それぞれ確認していきましょう。



テザリングの容量制限

一部の格安SIMでは、テザリングに使えるデータ量の上限が設定されていることがあります。契約前に必ず「テザリングの可否」と「利用可能な容量」を確認してください。



バッテリーの急速消耗

テザリングは、スマホを「Wi-Fiルーター」のように使うため、通常よりも電力を消費します。急なバッテリー切れで通信が途切れるのを防ぐためにも、モバイルバッテリーを携帯しておくと安心です。



使い方に合わせた格安SIMでスマホライフを快適にしよう

格安SIMは、動画視聴やテザリングの利用にも十分対応できる10GB以上のプランも豊富に取り扱っています。自分にぴったりなプランを選びやすいのも格安SIMの魅力のひとつなので、使い方に応じたプランを探してみてください。

理想的な格安SIMを見つけて、より快適なスマホライフを送りましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー