GPシリーズ第4戦・NHK杯

フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯は7日、大阪・東和薬品RACTABドームで開幕。ペアのショートプログラム（SP）ではウェンジン・スイ、コン・ハン組（中国）が74.63点で首位発進した。

SP首位で演技を終え、観客席には嬉しい光景が広がった。中国の国旗を広げた日本ファンが多数。2人に喝采を送っていた。日本開催の国際大会ではよく見られる光景。この日も中国以外にイタリア、韓国など出場スケーターの母国の国旗が観客席で揺れていた。

会見でハンは「日本の観客の方が中国の旗、国旗を振ってくださっているのを目にして、本当に信じがたいというか、勇気をいただいている。おかげで競技に力強く臨めている」と感謝を口にした。

「日本には本当に多くのファンがいて、私も何度か日本で大会に参加しているが、毎回彼らの気持ちの強さを感じている。声援がスケーターを凄く推進してくれるところがあり、日本ファンのクオリティの高さが大好き。日本で競技するのが好きで、それを考えると（12月名古屋開催の）GPファイナルに出ることができればと思っているくらい」

22年北京五輪で金メダルを獲得。“スイハン”の愛称で知られ、今季復帰している。復帰の理由は「中国ペアにおいて誰かが立ち上がらないと、という状況だった。連盟からも何度か『復帰してほしい、中国をリードして新しい世代に自信を与えてほしい』と言われた。3年ぶりなので努力しなければならなかったが、パートナーやチームからも多大なる支援や勇気をもらえた。スケートをして、いろんな技を披露でき大変ラッキー」と語った。



（THE ANSWER編集部）