ミスド「ポケモン ドーナツ」に“メタモン”が登場！ 11．12から予約受付開始
「ミスタードーナツ」は、11月26日（水）から期間限定で、アニメ『ポケットモンスター』の“メタモン”をモチーフにした「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」を、「ミスドネットオーダー」限定で発売。これに先駆け、11月12日（水）から予約受付を開始する。
【写真】『ポケモン』×「ミスド」キャンペーン開催中！ “もふもふピカチュウ”のドーナツがかわいすぎる
■レジに並ばず購入可能
「ミスドネットオーダー」とは、スマートフォンやパソコンを使ってドーナツを1個から注文できるサービス。「ミスドネットオーダー」の特設サイトから受け取り希望店舗と日時を選択し、商品と個数を選んで事前に支払いを完了することで、当日はレジに並ばず商品が受け取れる。
今回、「ミスタードーナツ」の55周年を記念して登場する「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」は、「ドーナツポップ」8個と「メタモン ドーナツ」をのせて、シュガーをふりかけドーナツツリーを表現した一品。
メタモンは、イースト生地をストロベリーチョコでコーティングし、目と口はチョコレートで表現した。
また、土台はオールドファッション生地にホワイトチョコをコーティングして、カスタードクリームとホイップクリームを絞り製作。「ドーナツポップ」をそのままはもちろんディップして味変も楽しむのも良いだろう。
なお、本商品の予約期間は11月12日（水）〜12月24日（水）まで。予約は受取日前日までとなっており、当日の受付は行っていないため注意してほしい。
