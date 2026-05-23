「シール帳」ならぬ「お菓子帳」に菓子業界発展の可能性がある――。4月20日、東京カリント（東京都板橋区）に一堂に会したイトウ製菓、エイワ、春日井製菓、クラシエ、東京カリントの5人の広報担当者への取材を通じて、このような可能性が浮き彫りになった。「おかしな会」で共同して作り上げた春夏の棚を前に、取材に応じたイトウ製菓（右奥）、エイワ（中央奥）、春日井製菓（左奥）、クラシエ（左下）、東京カリント（右下