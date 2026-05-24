アメリカ・ロサンゼルスで大人気のドーナツショップ「ランディーズドーナツ」の国内6号店が、5月28日（木）から、東京・JR目黒駅直結のショッピングセンター“アトレ目黒1”内にグランドオープンする。【写真】限定グッズも！カーキがおしゃれな「テイクアウトバッグ」■限定ドーナツが登場今回オープンする「ランディーズドーナツ目黒 アトレ店」は、JR山手線＆東急目黒線（都営三田線・東京メトロ南北線直通）目黒駅に直結