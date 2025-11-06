この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

動画タイトル『【やよい軒】期間限定のすき焼き定食をおかずにおかわり無料のご飯を自由に食べ放題したら美味しすぎて満腹になった爆食女【大食い】』にて、人気グルメYouTuberの山崎NANAさんが弥生軒に訪れ、期間限定すき焼き定食の実食レビューを行った。動画冒頭で山崎さんは「ハロウィンは渋谷ではなく、おうちで過ごすインドア派YouTuber、山崎菜奈です」と語り、今回の目的地である弥生軒についての期待を語った。



さっそくすき焼き定食を注文した山崎さんは「お得なアプリクーポンで30円引きで注文しました」とお得情報も披露。運ばれてきた定食に「お肉たっぷりと、野菜と、お豆腐、うどんが半分くらい入っています。これで一人前みたいな感じになっています。香りがすごくいいです」と興奮気味に語り、箸を進めた。「味付けが濃いめで、これはご飯が進むやつ。ザ・すき焼き。味をより濃く、より甘く。ご飯との相性が限界突破した味でした」と、定食の濃厚な旨味を熱く表現した。



食レポでは「濃厚卵を濃厚すき焼きに絡めたら優勝確定です。美味しすぎる。卵最高。相性抜群。レベルアップしました」と絶賛。「みりんと本醸造醤油が3種類もブレンドされているからこその、深みのある味わい、たまりません」と、調味料のこだわりにも触れている。



また、ご飯の“おかわり自由”を最大限に楽しみ、「ご飯1杯目完食。おかわりいってきまーす」「2杯目は丼にしていきましょう」とボリューム満点の組み合わせを提案。「おそらく、今季最強のすき焼き丼が、完成した喜びをお味噌汁と分かち合います」とユーモアも交えながら舌鼓を打った。「今年食べたチェーン店のすき焼きの中で、一番濃くて甘いおつゆがだくだくです」と、チェーン店随一のおいしさを明言した。



締めには、残ったおつゆと具材で作るうどんを味わい、「締めのうどんは、弥生県からの挑戦状でーす。んー、美味しい。もちもち美味しいね。もう、旨味全部知ってる。牛肉や野菜の旨味が溶けきった、濃厚甘口おつゆがしみっしみのうどん、最高でーす」と幸せそうに締めくくったのが印象的だった。



最後に「ご飯もおかわりできて、締めのうどんまでついて、めちゃめちゃボリューム満点でした。この満足度で1000円ちょっとはマジでありがたい」とコストパフォーマンスにも触れ、動画を「たくさん食べて大満足のすき焼き定食レビューとなりました」と笑顔で締めた。