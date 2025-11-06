川谷絵音「36歳、ついに…」 喜びの報告に反響「完済おめでとうございます」「励みになりました」
ロックバンド・ゲスの極み乙女。の川谷絵音（36）が6日、自身のXを更新。自身の奨学金について言及した。
【写真あり】完済者のみが見ることができる文言…川谷絵音、奨学金完済を知らせる文書に歓喜
川谷は「あなたは上記奨学生番号の奨学金について返還を完了されたことを証します」と書かれた文書を投稿。「36歳、ついに奨学金返し終わった！！！！」とコメントし、喜んだ。
この投稿に「絵音さんでも36歳で完済…一般の方なら…」「返したお金がまた今から助けを必要としてる子たちに回るんですよね もちろん借りずに学べるのが一番いいことなんだけど…それでもこの制度は完済する人のおかげで成り立ってるのでありがたいことです」「お疲れ様でした！私も返済中なので勝手に親近感わいてます。私もがんばります…！」「返還完了の話題はみてて嬉しくなります」「私も頑張らないとって励みになりました」「完済おめでとうございます」などのコメントが寄せられている。
