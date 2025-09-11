ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 川谷絵音のバンド「ジェニーハイ」活動終了へ「最後のライブとなる可… くっきー！ 川谷絵音 新垣隆 ゲスの極み乙女。 小籔千豊 野性爆弾 パン ギター 吉本新喜劇 スポーツ報知 川谷絵音のバンド「ジェニーハイ」活動終了へ「最後のライブとなる可能性」 2025年9月11日 19時23分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 川谷絵音がプロデュースするロックバンド「ジェニーハイ」 公式サイトが11日に更新され、今後の活動に関する報告があった 9月13日のライブが「最後のライブとなる可能性」があることを伝えた ◆ジェニーハイが9月13日で活動終了の可能性があると発表 ジェニーハイの今後の活動に関するお知らせ genie-high.com 記事を読む おすすめ記事 【不正経理】市立学校の事務職員が“学校預かり金”1300万円余りを着服 自ら校長に申し出て発覚 教材費や修学旅行の積み立てなどで保護者から預かっていた金をボートレースや生活費に《新潟・長岡》 2025年9月5日 19時31分 阿部サダヲ、テレ朝連ドラ「しあわせな結婚」最終話直前取材会「あーこうやって終わるんだ、なるほどと思いました」 2025年9月11日 12時23分 水野美紀プロデュースのノンバーバル舞台が開幕「セリフがあるよりも大変」 2025年9月9日 18時9分 現役のスーパー戦隊美女がスケ感＋面積少なめ衣装で「ヤンマガ」登場 まるぴ、イベントは「最後かも」 2025年9月9日 21時10分 ご当地ベアとBリーグ・クラブマスコットの初コラボ！【広島ドラゴンフライズのモヒカンアビィ】コラボベアが登場♪ 9/13発売 2025年9月10日 16時0分