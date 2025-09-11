「ジェニーハイ」のメンバー。（左から）小籔千豊、川谷絵音、中嶋イッキュウ、新垣隆、くっきー！スポーツ報知

川谷絵音のバンド「ジェニーハイ」活動終了へ「最後のライブとなる可能性」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 川谷絵音がプロデュースするロックバンド「ジェニーハイ」
  • 公式サイトが11日に更新され、今後の活動に関する報告があった
  • 9月13日のライブが「最後のライブとなる可能性」があることを伝えた

◆ジェニーハイが9月13日で活動終了の可能性があると発表

ジェニーハイの今後の活動に関するお知らせ

genie-high.com
記事を読む

