メジャーリーグのワールドシリーズでドジャースを連覇に導き、MVPに輝いた山本由伸（27）。第2戦、第6戦での圧巻の先発勝利に加え、最終第7戦では"中0日"でのリリーフ登板。緊迫の場面でマウンドに上がり、無失点で切り抜けるという鉄腕ぶりを披露し、文句なしのMVPに選ばれた。

【写真】ドジャース・奥様会の最後尾を堂々と歩くNiki。山本が購入していた「広すぎる31億円豪邸」と、Nikiの「海外での水着インスタ投稿」

超人的な活躍とは裏腹に、ファンの視線はフィールド外のある一点にも注がれていた。昨年、山本との熱愛が報じられたモデル・Niki（29）の存在である。

米テレビ局『NBC4』のリポーター、マリオ・ソリス氏のインスタグラムの投稿に、Nikiの姿が映り込んでいたのだ。これがSNSで瞬く間に拡散。「山本選手とお付き合い続いてるんだね」などと、野球ファンの間で大きな話題となっている。芸能プロ関係者が2人の関係について振り返る。

「Nikiは2016年、人気恋愛リアリティショー『テラスハウス』（フジテレビ系）に出演し、その圧倒的な美貌から『番組史上No.1美女』として一躍有名になりました。その後はモデルとして本格的に活動を開始し、アメリカの映画情報サイトがまとめる『世界で最も美しい顔100人』にも3年連続でランクインするほどの美貌の持ち主です。

抜群のスタイルを武器に昨年は写真集も発売。自身のインスタグラムではラスベガスやバリ島など、海外のリゾート地での水着姿を頻繁にアップしており、その華やかなライフスタイルも注目されています」

山本との関係が公になったのは、昨年のオフシーズンのことだ。

「ロサンゼルスのTikTokerが、ビバリーヒルズの高級ショッピング街を歩く山本とNikiの姿を動画で捉えたのです。TikTokerが声をかけると、Nikiはノリノリで『ニッキー！』と自分の名前を答えるなど、非常に仲が良さそうな雰囲気でしたね」

過去には山Pや山田孝之と旅行報道

Nikiはこれまで、数々の大物芸能人と浮き名を流してきた。2018年には『女性セブン』が、山下智久（40）とのハワイ旅行をスクープ。記事によれば、2人は高級ホテルに滞在し、周囲を警戒して距離をあけて歩きつつも、人影が少なくなるとこっそり近づくなど、「ラブラブな様子」だったと報じられている。

その2年後……2020年に『文春オンライン』に俳優の山田孝之（42）や新田真剣佑（28）らとの沖縄旅行が報じられたことも記憶に新しい。折しも、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言期間中の旅行だったため、大きな批判を浴び、「心から反省しお詫びいたします」との謝罪コメントを発表している。

こうした彼女の「顔の広さ」を知る前出・芸能プロ関係者が、彼女の「夜の顔」を明かす。

「Nikiさんはとにかく顔が広く、かつてタレントが集まる飲み会で彼女を見かけることは日常茶飯事でした。特に港区界隈のバーでよく飲んでいましたね。性格は明るく、裏表がなくあっけらかんとしている。そのサバサバした性格が男性陣にウケて、非常に人気がありました。

現在は大人気になっている、あるダンス＆ボーカルグループのメンバーとも親密な関係だったようで……だから、我々からすると、いつの間にか野球選手、それもメジャーリーガーと付き合っていて本当に驚きましたよ」（前出・芸能プロ関係者）

数々の"大物"を虜にしてきた生粋のモテ女、Niki。ワールドシリーズMVPという最高の栄誉を手にした男の横には、やはり「No.1美女」の姿があるのかもしれない。