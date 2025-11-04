猫が新しい段ボールのかぶり方で遊んでいて…？まるで新発見の猫種のようになっているほほえましい光景は18万6千回を超えて表示され、1万2千件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：ふと見たら、『ダンボールをかぶっていた猫』…】

新たなファッション？

X（旧Twitter）アカウント『@ginnonekoch』に投稿されたのは、保護猫の「ぎん」ちゃん（7歳）が、段ボールをかぶってくつろいでいる姿です。この日、飼い主さんがふと見てみると、ぎんちゃんが横向きに寝そべった状態で自分の体に段ボールをかぶせて、うまく手足と顔を外に出していたのだそうです。

目線はまっすぐに飼い主さんを見つめており、その表情はどこか誇らしげだったといいます。段ボールに入る猫ちゃんは多いですが、段ボールを服のようにかぶって楽しむ猫ちゃんはなかなか見かけないため、大変貴重なショットとなったのでした。

楽しい猫ライフ

普段から茶目っ気にあふれているぎんちゃんは、しばしば飼い主さんや見ている人々の心を和ませてくれるのだとか。ある時は、お気に入りのいちごのぬいぐるみを胸に抱いてへそ天（おなかを天井に向けて寝そべる格好のこと）をしてみたり、またある時は、仕事に疲れた人間のような体勢でタオルをおなかにかけてお昼寝してみたり。

ぎんちゃんの自由でマイペースな日々の姿は、これからもたくさんの人々に癒しとパワーを届け続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@ginnonekoch』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

投稿には、「段ボールと一体化していますねw」「段ボール型の猫かもしれにゃいw」「切断マジックのトリックみたいに、2匹箱にいたりしませんか？w」「ぎんちゃん、かっこいい防具を装備しましたねw」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@ginnonekoch」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。