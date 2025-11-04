成城石井「福袋 2026」予約スタート！ ショッピングバッグがセットになった全34種類
「成城石井」は、11月1日（土）から、忙しい年の瀬に備えた「成城石井 福袋 2026」の予約受付を、店頭受取WEB予約サービスや公式オンラインショップで開始した。
【写真】ピンクのショッピングバッグもすてき！ 福袋のラインナップ
■早割で5％割引
今回数量限定で発売される「成城石井 福袋 2026」は、バイヤー厳選の人気商品を詰め合わせた、4種類の「店頭限定福袋」と30種類の「オンライン限定福袋」の全34種類。
「店頭限定福袋」からは、年末年始にぴったりな商品を詰め込んだ「人気のお菓子セット」や「人気のグロサリーセット」、「洋菓子詰め合わせ」などが登場。いずれも、新春限定カラーのショッピングバッグがセットになっており、お菓子セットはライトシナモン、グロサリーセットと洋菓子詰め合わせはパールピンクが付いてくる。
一方「オンライン限定福袋」は、「パーティーセット」、「バイヤースペシャルセレクトセット」、「ベストヒットセット」、「まとめ買いセット」の4つのテーマに合わせたラインナップを用意。昨年までの“福箱”から今年は“福袋”に変更し、全てのセットにネイビーオレンジのショッピングバッグが付属される。
なお、「店頭限定福袋」は店頭受取WEB予約サービスで、「オンライン限定福袋」は「成城石井．com」、楽天市場、Yahoo！ショッピングなどで予約受付中。12月1日（月）までの注文で5％割引となる早割が適用され、限定数に到達した場合は受注終了となる。
