成城石井の”愛されグルメ”とは？▶【パン部門1位】大きなマカダミアナッツがごろごろ！至福のもっちりベーグル「今日はちょっと美味しいものが食べたいな」という時、真っ先に足が向いてしまう成城石井。珍しい輸入食品やこだわりの生鮮食品が並ぶ店内は、まさに“食のテーマパーク”ですよね！中でも、ついカゴに入れてしまうのが、絶品揃いのパンやデザート、お惣菜たち。実はその多くが、自社の製造拠点で職人さんによ