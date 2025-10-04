食楽web ●成城石井で昨年大好評だった台湾グルメフェアが今年も開催！おいしさがさらにパワーアップして登場する成城石井ならではの台湾グルメの数々とは？ スーパーマーケット『成城石井』で昨年の秋に開催され、大ヒットを記録した台湾グルメフェアが、パワーアップして帰ってきました。 美食の名にふさわしいグルメが続々登場 第2弾となる今回は、「成城石井が見てきた！台湾美食祭