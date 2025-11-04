ピープル誌の「最もセクシーな男性」に選ばれた俳優のジョナサン・ベイリー/Kristina Bumphrey/Variety/Getty Images

（CNN）米娯楽誌ピープルの「最もセクシーな男性」に、今年は英国の俳優ジョナサン・ベイリーが選ばれた。

奇妙なことに、この賞はほぼ毎年俳優に贈られる。「ウィキッド ふたりの魔女」や「ブリジャートン家」で知られるベイリーは、おそらく同性愛者であることを公表してこの賞を受賞した初の人物になるとみられる。ベイリーは「一生に一度の栄誉だ」と、コメディアンで司会者のジミー・ファロンに語った。

当該のピープル誌の表紙は2パターンあり、一方にはベイリーの愛犬ベンソンも写っている。

ピープル誌の編集者たちは同賞の選考基準について、「候補者は見た目だけで判断されるわけではない」と曖昧（あいまい）に示唆。過去にマイケル・B・ジョーダンを選出したのは、本人の政治的な活動が理由だと付け加えた。

「最もセクシーな男性」に選ばれると賞金がもらえるのかどうかは、実際のところ分からない。ただピープル誌の特別統合プロジェクト担当エグゼクティブ・ディレクター、アンドレア・ラビンサル氏は最近、受賞者に報酬は支払われず、受賞者も同誌に報酬を支払うことはないと声高に語っている。