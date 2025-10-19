女性同士の友情を超えた関係性を描く作品ジャンルは「百合」と呼ばれ、さかのぼると大正末期から昭和初期に流行した少女小説から始まり、今もなお小説だけでなくアニメや漫画でも扱われています。百合専門文芸誌「零合」を出版する零合舎の編集長であるれむれむ氏、そして百合SFロボットアニメ『忘星のヴァリシア』を1人で作り上げた比良坂新監督によるトークショー「編集者・プロデューサーと考える?広義の百合?作品企画会議」が