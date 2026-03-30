ふとした瞬間に、旦那さんのスマートフォンの画面が目に入ってしまうことはありませんか？見ようとしたわけではないのに、引っかかる言葉が見えてしまうと気になってしまうもの。そんななかあるママから、こんな出来事が投稿されました。『旦那の後ろにいたとき、LINEで「避けているだろ」と打っているのが見えた。すでに夫婦仲は冷めきっているので、誰と揉めていようがどうでもよかったけれど、男友だち相手に「避けているだろ