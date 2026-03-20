グラビアアイドルの高峰じゅりが、女性同士の恋愛における夜の営みの壮絶な実態を明かした。男性との恋愛では想像もつかないようなスタミナと情熱がぶつかり合う現場を「シャトルラン」と例える独特の表現に、スタジオは騒然となった。【映像】レズビアンを公言する22歳グラドル＆女同士の夜3月19日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティ