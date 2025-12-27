「笑い、そして考えさせられる研究」に与えられるイグ・ノーベル賞の創設者であるマーク・エイブラハムズ氏が、「科学研究が攻撃にさらされる機会が増えている現代において、ユーモアを通じて科学への関心を引き出すことはかつてないほど重要になっている」と語りました。Laughing about science more important than ever: Ig Nobel founderhttps://phys.org/news/2025-12-science-important-ig-nobel-founder.htmlイグ・ノーベル