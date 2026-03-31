子どもを育てあげたあと、ふとママの胸に不安が押し寄せることがあるようです。「あの選択は正しかったのだろうか」「私の育て方が、子どもの人生を左右してしまったのではないか」……とくにひとりで子育てをしてきたママは、責任から思いを強くするのかもしれません。『大学生の娘と息子がいるシングルマザーです。離婚理由は旦那がマザコンで情けなく、口論が多くなったからです。以来、「男はいらない。私が子どもを育てあげる