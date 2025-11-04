米スポーツサイトのアスレチックは３日（日本時間４日）、「２０２５―２６年オフシーズンのＭＬＢトップＦＡ」を発表。トップ５０に日本からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す４人が入った。

最も高かったのが、ヤクルトの村上宗隆内野手（２５）で１０位。「オフシーズンの肘手術で２５年シーズン前半をほぼ全休した後、脇腹の故障にも悩まされたが、出場した５６試合で２２本塁打、打率２割７分３厘、出塁率３割７分９厘、長打率６割６分３厘をマーク、圧倒的なパワーと選球眼を改めて示した」と紹介。

打撃スタイルについては「手を体から大きく離すスタイルで、これはＮＰＢ選手には比較的多い。三振率が高く（昨年２８・６％）、特にゾーン外の球を追いかける傾向が強い。また、彼の打撃姿勢から、速い球への対応能力にも懸念がある」と指摘。本職の三塁手ではなく一塁手として契約するだろうとの見通しを示した。

３３位に入った西武の今井達也投手（２７）については「速球は平均的か、やや平均を下回るレベル」と評価したが、「誰もがスライダーと呼ぶ球種は、むしろスクリューボールに見える。ここ１年ほどでフォークボール式のスプリッターも加わった。スクリューとフォークは２５年にいずれも４０％超の空振り率を記録しており、ＭＬＢで成功するならこれらの球種が鍵となるだろう」と指摘した。

同じ西武郄橋光成投手（２８）が４６位に入った。「与四球を少なく抑え、全ての球種を駆使して強い打球を打たせないようにするスタイルは菅野智之と同じタイプ。菅野はＭＬＢ１年目が進むにつれて本塁打を許す傾向が強まった。高橋はおそらく先発５番手として適任だが、新たな球種、あるいは既存の球種の著しい向上が必要だろう」と指摘した。

４８位に入った巨人の岡本和真内野手（２９）については「ＭＬＢに移籍すればほぼ間違いなく三塁から一塁へポジションを移すことになるだろう」。懸念材料として「バットスピードが明らかに遅い」ことを挙げ「出塁率３割未満で２０本前後の本塁打に留まる可能性があり、一塁手やＤＨのレギュラー級とは言えない」と厳しい予想を立てた。