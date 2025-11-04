ドジャースの大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、自身のインスタグラムを更新。同日に行われたV2パレードや優勝報告会での様子を公開した。

大谷は「Thank you LA」と記し、パレードでバス上から観衆に手を振る写真やフリーマン、山本由伸との3ショットを公開。その他、真美子夫人とぴったり寄り添い、観衆の方に指を指す写真や両膝に手を付き、真顔でお行儀良く座るお茶目な1枚も投稿した。

これらの投稿には「真美子先輩、ちょ〜美人ですね」「惑星最強スーパー選手に乾杯」「心からおめでとうございます 真美子さんとのツーショットが見れて嬉しい」などと日本のファンからもコメントが寄せられた。

大谷は優勝報告会でマイクを握ると「I want to say that I'm so proud of this team,and then I want to say you guys are the greatest fans in the world. I'm ready, I'm ready to get another ring.Let's go！」（このチームを本当に誇りに思います。そして、皆さんは世界で最高のファンです。次のリングを獲る準備はできています。さあ、行こう！）と英語でスピーチ。球団初の3連覇に向けて意気込んだ。