Googleの次期ミッドレンジ・スマートフォン「Pixel 10a」の“公式”とされるCAD（コンピュータ支援設計）に基づくレンダリング画像が公開されました。全体のデザインは現行モデル「Pixel 9a」とほぼ同じで、大きな変更はないようです。

↑手堅いアップデートが濃厚（画像はPixel 9 Pro XL。提供／Samuel Angor／Unsplash）。

著名リーカーの@OnLeaks（Steve H. McFly氏）とテックメディアのAndroid Headlinesの共同報道によると、Pixel 10aの本体はプラスチック製で、6.2インチのFHD+有機ELディスプレイ（120Hz対応）を搭載するといいます。

サイズは約153.9×72.9×9.0mmで、Pixel 9a（約154.7×73.3×8.9mm）よりわずかに小さく、厚みが0.1mm増しています。

Hey #FutureSquad! Here comes your very first look at the #Google #Pixel10a (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions)!😏



Once again, on behalf of @Androidheadline 👉🏻 https://t.co/UsFR83hdvG pic.twitter.com/yRaZ0UZLXm — Steve H.McFly (@OnLeaks) October 28, 2025

画面ベゼルはやや厚めで、パンチホール型のフロントカメラを採用。背面にはデュアルカメラとフラッシュが横一列に配置され、一体型のカメラバーを形成しています。側面にはアンテナラインやマイクホールが確認され、音量ボタンが電源ボタンの下にあるというPixelシリーズ独特の配置も踏襲されています。

一方、搭載チップはPixel 10シリーズの「Tensor G5」ではなく、Pixel 9aと同じ「Tensor G4」が採用される見込み。ただし、クロック周波数を高めた改良版となり、パフォーマンスは若干向上するとみられています。

Pixel 9aには5100mAhの大容量バッテリーが搭載されていましたが、Pixel 10aではそれを上回る可能性があります。RAMは8GB、ストレージは128GB／256GB構成で、価格も現行モデル（約8万円前後）とほぼ同水準になると予想されています。

発売時期は例年通り2026年3月から4月ごろになる見込み。これは、他社の高性能スマートフォンが登場する時期を避け、競合の少ないタイミングで発売するためと考えられています。

Pixel 10aは大きな刷新こそないものの、コストを抑えながら前モデルの完成度を受け継いだ、安定した設計となりそうです。Pixel 9aがミドルレンジとしてはやや高価だっただけに、次期モデルではより手ごろな価格設定を期待したいところです。

Source: Android Headlines

The post 次期「Pixel 10a」、現行モデルとほぼ同じ？ 予想画像が示すわずかな違いは… appeared first on GetNavi web ゲットナビ.