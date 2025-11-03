ブレイクしてお金持った福留光帆“ヤバい才能”に気付く「これが始まりだ！ 終わりの」
タレントの福留光帆（22歳）が、11月1日に公開されたYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」の動画に出演。ブレイクしてお金が入ってくるようになったことで、ギャンブルの掛け金が上がってしまい「これが始まりだ！ 終わりの」と思うこともあると語った。
「NOBROCK TV」をきっかけにブレイクした“NOBROCKガールズ”のみりちゃむ、福留光帆、森脇梨々夏、風吹ケイ、立野沙紀、二瓶有加が、2026年2月のイベントの宣伝を兼ねて番組のゲストとして出演した回の未公開SPに登場。
「NOBROCKに出て起きた変化」というテーマで、福留光帆がギャンブルの賭け金が上がったと話し、「マジでやばくて。もらえるお金が増えたんですよ。佐久間（宣行）さんと一緒にパチンコのCMに出させていただいたりしたんですけど、なんか私、もらった分、全部使う才能があったみたいで、本当にヤバくて、今までは1レースに1000円とかで、その汁が出てたのにもう1万5000円とか賭けないと全然ヒリつかなくなっちゃって。1点に1万円とかいかないと本当になんか全然アドレナリンが出なくて。『これが始まりだ！ 終わりの』と思って」と語る。
福留によると、パチンコの確変中に競艇の出走を見るのが1番脳汁が出るそうで「本当に両方一緒にやると気がついたら、この間も2日間で23万ぐらい負けた」と語った。
