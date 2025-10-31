「Pixel 9a」が売れてる！ Androidスマホ人気ランキングTOP10 2025/10/31
「BCNランキング」2025年10月20日〜26日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
2位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
3位 arrows We2 FCG02（FCNT）
4位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
5位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）
6位 Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）
7位 arrows We2 F-52E（FCNT）
8位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
9位 nubia S 5G（ZTE）
10位 Galaxy A25 5G(UQ mobile)（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
