ナゲッツがペリカンズに完勝して3連勝…ヨキッチは開幕から4戦続けてトリプルダブル

デンバー・ナゲッツは、10月30日（現地時間29日、日付は以下同）にホームのボール・アリーナでニューオーリンズ・ペリカンズを迎え、一度もリードを許さず122－88で完勝した。

24日の初戦（対ゴールデンステイト・ウォリアーズ）こそ落としたものの、ナゲッツは翌戦から3連勝し、ウェスタン・カンファレンス4位の3勝1敗とした。ペリカンズ戦では最大41点差が開き、第3クォーター終了時点で34点リードしていたこともあり、第4クォーターは先発陣をベンチへさげてリザーブメンバーで戦った。

スターター全員が28分未満のプレータイムに終わる中、ニコラ・ヨキッチは21得点12リバウンド10アシスト2スティール、ジャマール・マレーが17得点6アシスト、クリスチャン・ブラウンが17得点6リバウンド4アシスト、ティム・ハーダウェイJr.が11得点、ヨナス・バランチュナスが10得点6リバウンド3アシストを記録。

30日終了時点で、ヨキッチは平均14.5リバウンドと11.3アシストでリーグトップに立ち、これでレギュラーシーズン開幕から4試合連続でトリプルダブルを達成。1961－62シーズンのオスカー・ロバートソン（元シンシナティ・ロイヤルズほか）、2020－21シーズンのラッセル・ウェストブルック（現サクラメント・キングス）に続いてNBA史上3人目の快挙となった。

ちなみに、ロバートソンとウェストブルックは開幕5試合目で連続トリプルダブル達成記録が途切れている。そのため、もしヨキッチが11月1日のポートランド・トレイルブレイザーズ戦に出場してトリプルダブルを残せば、NBA史上最長記録となる。

【動画】今シーズンにヨキッチが見せてきた好プレー集はこちら！





