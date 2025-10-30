【ウマ娘】好評腕時計第4弾！ イメージカラーのデザインがかっこいい全6種類
『ウマ娘 プリティーダービー』に登場するウマ娘をイメージした腕時計「ウマ娘 プリティーダービー オリジナルウオッチ 第4弾」が、PREMICOオンラインショップで販売開始された。
＞＞＞ウマ娘オリジナルウォッチをチェック！（写真20点）
『ウマ娘 プリティーダービー』はCygamesが2016年に発表したクロスメディアコンテンツ。実在する競走馬の名前と魂を受け継ぎ、ウマの耳と尻尾を持つ『ウマ娘』と呼ばれる少女たちが、仲間やトレーナーたちと学園生活を送りながら＜トゥインクル・シリーズ＞制覇を目指す世界が舞台。発表以来、音楽やコミカライズ、TVアニメやゲームなど、さまざまなジャンルで作品展開を行っており、中核的なコンテンツの1つである『ゲームアプリウマ娘 プリティーダービー』は非常に高い人気を得ている。
そんな『ウマ娘 プリティーダービー』より、文字盤から顔をのぞかせるウマ娘の姿が愛らしいオリジナルウオッチの第4弾が登場。第4弾は、トランセンド、ダンツフレーム、ホッコータルマエ、オルフェーヴル、ジェンティルドンナ、カルストンライトオの全6種。
それぞれのウマ娘をイメージしたカラーの文字盤＆レザーバンド。文字盤では、かわいさ満点の「ちびキャラ」のウマ娘たちが、ぴょこっと顔をのぞかせているデザイン。時計を見るたびに、こちらをのぞくウマ娘が癒しのひと時を与えてくれます。
「トランセンド」は、鮮やかな赤の文字盤にターコイズブルーのバンドを組み合わせた腕時計。バンドの裏地を彩る赤や、表裏で異なる2重ステッチのカラーもポイント。秒針には、メガネのモチーフがあしらわれている。
「ダンツフレーム」は、ピンクの文字盤にアッシュグレーのバンド、ピンクのステッチを組み合わせた腕時計。裏地はピンクに緑のステッチ。2・4・8・10時のインデックスは袖口のチェック柄。秒針には、ベルトの金具のモチーフがあしらわれている。
「ホッコータルマエ」は、オフホワイトに赤の差し色がポイントの腕時計。ステッチは表側が赤で裏側が水色。文字盤の外周はスカートのプリーツ部分を思わせるデザイン。秒針は髪飾りのリボンにちなんだカラーリングで、星のモチーフがきらりと輝きます。
「オルフェーヴル」は、誇り高く輝く金色の文字盤に、オレンジとブラックのバンドを組み合わせた腕時計。ステッチは表側がイエローで裏側がオレンジ。インデックスを彩る金細工のような意匠は、マントの裾の模様から。秒針は耳カバーの装飾を思わせるデザイン。
「ジェンティルドンナ」は、深みのあるレッドと品のあるダークブラウンを組み合わせた腕時計。バンドに施されたステッチは表側がレッド、裏側がダークブラウン。秒針には、華やかなフリルで縁取られた耳飾りのハートのモチーフがあしらわれている。
「カルストンライトオ」は、スクエア型の腕時計。直線の文字盤とバンドはブルーで統一。裏地とステッチのイエローがアクセントに。インデックスもスクエア型できっちり直線的！秒針には、勝負服にデザインされた煌めく星のモチーフがあしらわれている。
すべてちびキャラのウマ娘たちの箔押しが施された、専用の特製ボックス入りだ。
（C） Cygames, Inc.
