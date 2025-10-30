◇SMBC日本シリーズ第4戦 阪神2ｰ3ソフトバンク（2025年10月29日 甲子園）

阪神は追い詰められた。1点差の惜敗ではあるが、どうも重苦しい雰囲気が漂っている。この空気を何とか変えたい。

どうするか。3連敗となった敗戦にもヒントはある。セットアッパーの松本裕樹から2点を奪った8回裏の反撃。打点をあげた佐藤輝明、大山悠輔の打撃姿勢にみえる。

佐藤輝は1死一、二塁、3ボール―0ストライクから打ちに出て中前適時打を放った。まさかの外角フォークで打球は上がらず転がったが二塁左を抜けた。1死一、三塁で大山は初球、内角速球を打ちに出てどん詰まりの二塁右への小飛球が落ちて三塁走者が還った。

いずれも狙い球とは違ったはずで当たりは悪いが結果は吉と出た。無鉄砲とも言える積極性が幸運を呼んだのだ。

日本シリーズのような大舞台で勝機をつかむには、そして難局を打開するには少々無鉄砲、奔放でいい。監督・藤川球児も承知している。クライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ前日練習の円陣で「この先は真面目ではダメだ。森下のようになれ」と語っていた。大舞台に強い森下翔太の「ホットドッグ」（目立ちたがり屋）ぶりを例に出していた。

もう一つ、大切なのは明るさである。この夜、先発・高橋遥人がライナーを左腕に受けて降板した際、急きょマウンドに送ったのは畠世周だった。ブルペンで投げていたのは桐敷拓馬と湯浅京己だったが畠を指名した。

ムードを変えたかったのではないか。畠はとにかく明るく、感情が表に出る。10月16日のCS第2戦で1点ビハインドの6回表、無失点で切り抜けると、満面の笑みでベンチに引き揚げた。降板後はベンチ最前列で笑顔と大声で鼓舞した。空気は変わり、延長10回裏、サヨナラ勝ちしていた。

この夜の畠も跳びはねるようにベンチに引き揚げ、笑顔と大声で8回裏の反撃を呼んでいた。

名人位にも就いたプロ棋士、米長邦雄は勝負師で知られた。＜勝利の女神の判断基準は二つ＞として＜謙虚＞＜笑い＞をあげている。著書『運を育てる』（祥伝社文庫）にある。＜どんなにきちんと正しく処していても、その過程でまったく笑いがない場合には、どこかで破綻が生じる＞。

著書の副題は『肝心なのは負けたあと』。敗戦を生かすため、奔放でありたい。そして女神を振り向かせるため、明るく笑いたい。 ＝敬称略＝ （編集委員）