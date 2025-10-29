10月27日、Netflixで配信中のドラマ『グラスハート』の劇中バンド「TENBLANK」が、音楽番組『CDTVライブ！ ライブ！』（TBS系）に出演した。「TENBLANK」は佐藤健、宮崎優、町田啓太、志尊淳の4人で構成され、この日テレビで初パフォーマンスをおこなった。

RADWIMPSの野田洋次郎が提供した楽曲『永遠前夜』を、佐藤はピアノ弾き語りで熱唱。SNSでは絶賛の声があふれた。一方、Xでは番組内での佐藤の様子に関するこんな声も……。

《なんか謙虚さない言い方》

《ずっとスカしてておもろい》

《佐藤健自分に酔いすぎだろ。ここまでくると笑えるレベル》

パフォーマンス前、佐藤とスタッフが打ち合わせした際の映像が流れたのだが、そこでの佐藤の発言に疑問を持たれたようだ。

「スタッフから番組出演を決めた理由を聞かれた佐藤さんは、『CDTVさんはアーティストにしっかりフォーカスを当てて、照明や演出を考えてくださっているイメージがあったので』と、番組の魅力を語りました。続けて、『そういうところにだったら、自分たちも出たいと思いました』と話したのです。

アーティストのことを考慮した番組に惹かれたことを伝えたかったのでしょうが、人によっては、自分が出る音楽番組を選べる立場にあることを強調するような印象を受けたのかもしれません。佐藤さんは終始、表情を変えず、あくまでアーティストとして振舞ったのかもしれませんが、“自信家”のような言動にモヤモヤする人もいたようです」（芸能記者）

佐藤は2018年のNHK連続テレビ小説『半分、青い』や、2020年のドラマ『恋はつづくよ どこまでも』（TBS系）など話題作に出演し、俳優として評価を高めてきた。ただ、俳優業ではないところで、物議を醸したこともあった。8月に佐藤が自身のYouTubeチャンネルで公開した動画でのことだ。

「『グラスハート』で共演した町田さん、志尊さんとともに都内のジムでトレーニングをする内容でした。当初3人でトレーナーの指導を受けていたのですが、佐藤さんは途中から一人でランニングマシンのところに行き、隣にいた一般の女性客に話しかけていたのです。見ず知らずの女性に声をかける佐藤さんの“ナンパ”に関して、SNSでは『知り合いじゃない男性から話しかけられるの無理すぎ』などと、批判的な声もあがってしまったのです。

これまで佐藤さんは、『恋はつづくよ どこまでも』で演じたドSな医師役を筆頭にナルシストな役柄をしばしば演じてきました。ただプライベートでは、ジム動画で見られたような軽率な行動に落胆した人も多かったようです。佐藤さんも36歳ですし、見る人の目も変わりつつあるのかもしれません」（同前）

自信家キャラはいつまで続くのか……。