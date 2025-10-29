±Æ»³Á°µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤ÈÆ±¤¸¡È¼ñÌ£¡É¤Î¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¡© £Ê£Æ£Á¤¬»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î»ö·ï¤ò½Å¤¯°·¤¦¥ï¥±
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ê£Ê£Æ£Á¡Ë¤¬£²£¸Æü¤ËÅÔÆâ¤ÇÎ×»þÍý»ö²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖÎÑÍý¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©¡¼¥¹¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÇÉÔ¾Í»ö¤¬Â³È¯¡£¤½¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¿·¤¿¤Êºî¶ÈÉô²ñ¤¬Î©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Â¦¤Î¶¯¤¤´íµ¡´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º£·î¾å½Ü¤ËÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÃæ¿õ¤Ë¤¤¤¿±Æ»³²í±ÊÁ°µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î²èÁü¤Î±ÜÍ÷¤Ê¤É¤Ç¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¶Øîþ£±Ç¯£¶·î¤ÈÈ³¶â£µ£°£°£°¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£¸£¸Ëü±ß¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£ºòÇ¯£··î¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½£Í£Æº´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¤¬ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸åÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤¬Â³È¯¤·¤¿¤¿¤á¡¢£Ê£Æ£Á¤ÏÂÐºö¤ËÃå¼ê¡£¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ë²þÁ±¡¦ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òÍý»ö²ñ¤ËÄó¸À¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ëºî¶ÈÉô²ñ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ë£Ê£Æ£Á¤ÎµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤ÏÎ×»þÍý»ö²ñ¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÁ°µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤Î·ï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÇÃÇÂ³Åª¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿®Íê²óÉü¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç½é²ñ¹ç¤ÎÆüÄø¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ç¯Æâ¤â¤·¤¯¤Ï£³¤«·î°ÊÆâ¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÊý¿Ë¤ò½Ð¤¹Í½Äê¡£º£¸å¤Ï¡¢±Æ»³»á¤¬º£²ó¤ÎÈÈºá¤Ë»ê¤Ã¤¿Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢£Ê£Æ£ÁÆâ¤Ë±Æ»³»á¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÓÏ¹¥¤ò»ý¤Ä´´Éô¡¢¿¦°÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤«¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç£Ê£Æ£Á¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥°¥ê¥Æ¥£¡¼¡Ê¹â·éÀ¡Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤è¤ê¸·³Ê¤Êà¿ÈÂÎ¸¡ººá¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¡£¿·¤¿¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤ÎÆ³Æþ¤Ë´Ø¤·¤ÆµÜËÜ²ñÄ¹¤Ï¡Ö²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¼¨º¶¡£¤¤¤«¤ËÀâÆÀÎÏ¡¢¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òÄó¼¨¤Ç¤¤ë¤«¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ë£Ê£Æ£Á¤Î¿×Â®¤ÊÆ°¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯Êú¤¨¤ëµðÂç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡±Æ»³»á¤¬ÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£±£°Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È£±£´Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÁ´ÆüËÜ¶õÍ¢¡Ê£Á£Î£Á¡Ë¤¬¹¹ð·Ç½Ð¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë»öÂÖ¤Ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÅòÀîÏÂÇ·ÀìÌ³Íý»ö¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ï£Á£Î£ÁÍÍ¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤ÆÅ°ÄìÅª¤Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤¬Êú¤¯´íµ¡´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¤â¤·º£ÅÙÆ±ÍÍ¤Î»ö¾Ý¤¬µ¯¤¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÂç¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤ËÀÈÈºá¡¢»ùÆ¸¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ëÈÈºá¤Ê¤É¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬ºÇ¤â¿À·Ð¤ò¤È¤¬¤é¤»¤ë¤È¤³¤í¡£ÂÐ±þ¤ò´Ö°ã¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¸·¤·¤¹¤®¤ë¤¯¤é¤¤Å°Äì¤·¤¿ÂÐºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹»á¤Î½÷ÀÌäÂê¤¬°ú¤¶â¤È¤Ê¤ê¡¢¿¼¹ï¤Ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Î¥¤ì¤¬µ¯¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆó¤ÎÉñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë·üÇ°¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡££Ê£Æ£Á¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£