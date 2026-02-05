佐藤隆治マネジャー「言葉だけでなくニュアンスも含め、伝えることの難しさを感じた日本サッカー協会（JFA）は2月5日に本年最初のレフェリーブリーフィングを実施。百年構想リーグの開幕に向けて、昨季から継続する判定基準や重点的に取り組む事項を説明した。今季に向けJリーグを担当するプロフェッショナルレフェリー（PR）は主審3人、副審2人が新たに加わった。この日のブリーフィングには、新顔に加えてベテランの域に入る