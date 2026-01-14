五輪予選 日本が開催に立候補かSOCCER KING

五輪予選 日本が開催に立候補か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • JFAの山本昌邦技術委員長が14日、ロサンゼルス五輪について言及した
  • 予選に関してFIFAから「2027年8月までに終了することが通達された」という
  • 中東での開催が多くなっている大会を日本で開催する方法を模索しているそう
