【勝利の女神：NIKKE アニス こーどリールフィギュア】 10月28日より全国のゲームセンター、オンラインクレーンにて展開 サイズ：全高約13cm

BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「勝利の女神：NIKKE アニス こーどリールフィギュア」を10月28日より全国のゲームセンター、オンラインクレーンにて展開している。

「勝利の女神：NIKKE アニス こーどリールフィギュア」

スマートフォン＆PC向けシューティングRPG『勝利の女神：NIKKE』より水着姿のアニスがプライズフィギュアで登場。バンプレストブランドの新たなプライズフィギュアシリーズ「こーどリールフィギュア」で立体化されている。

本景品で立体化されたアニスは、ゲーム内の「アニス：スパークリングサマー」を元にしており、大胆な水着姿が再現されている。

「こーどリールフィギュア」は充電ケーブルやイヤホンのコードを巻き付けられる、思わず巻き付けたくなるポージングと可愛らしさを両立した新たなフィギュアシリーズとなっている。筆者は「フィギュアに思わずコードを巻き付けたくなるポージングと可愛らしさ」というインパクト抜群のコンセプトを知った時、プライズフィギュアの造形力と初めて聞くコンセプトに驚きと困惑を抱いた。

果たして、そのコンセプトの真価と造形力はどれほどのものだろうか？

本稿では「勝利の女神：NIKKE アニス こーどリールフィギュア」のフォトレビューをお届けする。

コンパクトサイズながら造形とコンセプトが放つ存在感

「勝利の女神：NIKKE アニス こーどリールフィギュア」のパッケージサイズは、縦約10cm×横約15cm×高さ約20cm。同社プライズフィギュアシリーズの中でもコンパクトなサイズとなっている。表面にはフィギュアの写真が掲載され、側面にはイメージ写真が掲載されている。

本体フィギュアは完成品で、組み立ては不要となっている。

【パッケージ】

フィギュア本体は、膝をついて左手で髪をなでるようなポージングとなっている。全高約13cmで手のひらに乗るサイズ感だが、ゲーム内のイラスト同様、抜群のグラマラスなボディラインと大胆な水着姿に目を奪われる。

特徴的な“わがままボディ”は、脇腹やお腹周りの肉感、そして肌の色艶を表現するグラデーション塗装と相まって、迫力ある立体感を演出している。

砂浜でバカンスを楽しんでいるような開放感ある姿、こちらを誘うような笑顔から、ムードメーカーとしてのアニスらしさが感じられるものとなっている。

また、ボブカットの髪のグラデーション表現に加え、頭にかけたサングラスは、ゴージャスなゴールドのフチやメタリックな色彩のレンズなど、細かい部分まで塗装されている。

大胆なアニスの水着姿がプライズフィギュアで立体化

目を引くグラマラスなボディも再現

腰に乗った肉感や動きなども造形されている

肌もシャドーの入った塗装で立体感を演出

水着の細いヒモの結び目も細かく造形されている

サングラスはゴージャスな彩色

どの角度から見ても存在感ある造形で見ていて飽きないものとなっている。縦向きの写真では、のびやかなポーズと合わせてプライズフィギュアの中でも高い造形力であることがうかがえる。

そして、「こーどリールフィギュア」のコンセプトである「フィギュアに思わずコードを巻き付けたくなるポージングと可愛らしさ」を検証するため、コードを巻き付けてみた。左腕や右腕、脚の隙間などにコードを通すことである程度の固定ができる。

コードを巻くことでプロポーションが強調され、アレンジしてディスプレイすることもできる。なお、きつく巻き付けると色移りや塗装の剥離が起こる可能性があるため、取り扱いには注意が必要だ。

ヘッドフォンのコードを巻きつけてみる

スマホのコード

以上、「勝利の女神：NIKKE アニス こーどリールフィギュア」フォトレビューをお送りしてきた。

ゲーム内の大胆な水着姿が再現され、プライズフィギュアでもハイクオリティな造形力で見事に立体化されている。全高約13cmと手のひらに乗るサイズ感ながら存在感を放っている。右肩のパーツ合わせ目が少し気になるものの、キャラクターの魅力が十分に引き出されている。

また、これまでにない「こーどリールフィギュア」というコンセプトも新鮮だ。コードを巻き付けてデスクの整理とディスプレイを兼ねることで、デスク周りに華やかさを演出できる。

本景品は10月28日より全国のゲームセンターならびにオンラインクレーンで順次展開しているので、ぜひチェックしてほしい。

(C)SHIFT UP CORP.