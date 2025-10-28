芸能活動を休止中の国分太一（51）が「コンプライアンス上の問題行為」を理由に自身をバラエティー番組から降板させた日本テレビの対応に瑕疵（かし）があったとして、人権救済を申し立てて、話題となっているが、同じ元TOKIOのメンバーだった城島茂（54）と松岡昌宏（48）も、それぞれ解散後の道を歩んでいるようだ。

国分はレギュラー出演していた「ザ！鉄腕！DASH!!」（日本テレビ系）からの降板が6月19日に発表され、翌20日には無期限の活動休止を発表。所属していたTOKIOも6月25日付で解散、「株式会社TOKIO」も廃業することが電光石火の早さで発表された。

あれから4カ月。「鉄腕DASH」には、TOKIO解散後も城島、松岡ともレギュラー出演を続けているが、「DASH村」の助っ人として準レギュラー的に出演していた「Aぇ！group」の草間リチャード敬太（29）が10月4日、公然わいせつの疑いで逮捕され、その後は活動休止に。同番組では半年足らずで2人も“一発退場”での戦線離脱という事態に陥った。

ただ、周囲のドタバタを乗り越えながら、城島、松岡とも仕事に邁進しているようだ。

人柄抜群と言われる松岡は、現在は東京・函館の2拠点生活を送りながら、「鉄腕DASH」、「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」をこなしつつ、最近では北海道ローカルの仕事もこなしている。

一方、元リーダーの城島は「鉄腕DASH」など3本のレギュラー番組を抱えつつ、新たな分野に進出したようだ。

「大手繊維メーカー『帝人』とタッグを組んで初プロデュースしたバッグを約2万円でテレ朝の通販サイトで販売しています。まだ子供も5歳と小さいので、今後のことを考えて“副業”を始めたのでは。こういう商品は、当たれば『通販長者』も夢ではないですから」（スポーツ紙芸能担当記者）

国分の今後についてはまったくの不透明だが、“同僚”のしくじりを横目に、浮き沈みの激しい芸能界の厳しさを再認識したか、2人とも生き残りには余念がないようだ。

