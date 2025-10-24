モデルで女優の河北麻友子（33）が23日に放送されたTBS系「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」（木曜後7・54）に出演。実家の料理事情について語った。

スタジオトークで「家庭のオリジナル料理」について聞かれた河北は母親が「めちゃくちゃ料理上手」とし「コースで出てくる。ご飯が」と明かし、スタジオを驚かせた。

今まで実家では“コース料理”で出されていたため「（料理が）みんな一気に出るんだと思って…今日初めて知りました」と告白。このコメントに共演者は「今日?」と引っかかった。

河北は「今日。今日打ち合わせで“前菜がこういう物が出るんですけど”って説明したら、（スタッフから）“前菜?コースで出てくるの?”って言われて…」とスタッフからの指摘に「あ!コースなのかも…うち」と、普通ではないことに気がついたという。

家では「前菜が出てきて、サラダが出てきて。その後にお肉が出てきて、ご飯ものが出てきてっていう…」と料理が順番に出てくることを説明すると、共演者たちは絶句。女優の川口春奈は「え〜……」と衝撃を受けた。