トヨタ・ヤリスと同クラスのPHEVBYDは、新型のコンパクトハッチバック『ドルフィンG DM-i』を公開した。欧州向けに特別に開発したプラグインハイブリッド車（PHEV）となる。【画像】BYDの小さな主力、電動コンパクトハッチバック【ドルフィンGとドルフィン・サーフを詳しく見る】全30枚欧州では6月、英国では今秋に発売予定で、価格は2万ポンド（約430万円）未満からと予想される。全長4160mmのBセグメント車であり、実質的にEV