バレーボール男子日本代表の中でもトップクラスの実力と人気を誇る高橋藍（24）。そんなスターの熱愛を『週刊文春』が報じた。"本名のお相手"であるギャルインフルエンサー・uka.（26）との熱愛が報じられると同時に、セクシー女優・河北彩伽（26）との交流も明かされたようで──。芸能関係者が語る。

【写真】高橋がイタリアから帰国するタイミングで投稿された、セクシー女優・河北彩伽の「バレープレイ動画」の告知

「『週刊文春』によると、高橋選手はuka.さんの事務所関係者を介して知り合い、2024年頃から"本命"の恋人関係に。その一方で、SNSのダイレクトメッセージ（DM）機能を通じて河北さんとも知り合ったと言います。

同誌は今年9月に2度、高橋選手と河北さんが同じホテルで過ごしていたなどと伝えています」

高橋は『週刊文春』発売日の10月23日、自身のインスタグラムを更新。〈私のプライベートが報道され、お騒がせしたことを反省しており、お詫び申し上げます。明日より開幕するSV.LEAGUE2025-26シーズンでのプレーに集中してまいります〉などと謝罪した。

高橋は2021年度の『全日本バレーボール大学男女選手権大会』を終えると、イタリア・セリエAのパッラヴォーロ・パドヴァに入団。その後は昨年まで4シーズンにわた渡ってイタリアでプレーしていた。

「2023年に同じくセリエAのヴェロ・バレー・モンツァと契約し、2024年5月放送の『情熱大陸』（TBS系）も同チームで活躍する高橋選手に密着。しかしこの放送直後、同年7月からはサントリーサンバーズ大阪と契約すると発表されました。

イタリアでの暮らしに密着していただけに、突然の発表に当時、ファンはもちろん番組関係者も驚いていた記憶があります」（番組関係者）

スター選手の"帰国"に多くのファンが歓喜したが、人気の高橋選手がモテないはずもなく……。前出・芸能関係者の話。

「実は、河北さんはもともとバレーファン。高橋選手のことも"繋がる"前から当然知っていて、帰国に喜んだうちの1人だったのでしょう。帰国が決まった翌6月には初のファンクラブ限定配信を実施し、『私がバレーしてる動画上げるね』と予告していました。

高橋選手はもともとフランクな性格で、『文春』では"気になる女性にDMで連絡を取るのが好き"とも報じられていた。関係者の間では『イタリアから帰ってこなければ"遊び"が報じられることもなかっただろうに…』と同情の声も上がっています」

帰国をきっかけに新たな一面が報じられた高橋選手。本業のバレーで、ファンを沸かせるプレーを見せてくれるはずだ。