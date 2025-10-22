¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¡È´ñ±ï¡É¤Ç´Ø¤ï¤ê¤¬¡Ä¡×28ºÐ¤Î°²²°»ÔÄ¹¡¦¹âÅçÖÅÊå¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È°Õ³°¤¹¤®¤ëÁê¼ê¡É¤È¤Ï¡©¡Ö²¿»þ´Ö¤âµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡Ä¡×
¡ÖÀèÆü¡¢¤ª½Ë¤¤¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Î¤ËËÍ¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡Ú²èÁü¡Û¹âÅç»ÔÄ¹¤¬¡Ö²¿»þ´Ö¤âµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤ÉÇ®¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤Þ¤µ¤«¤ÎÁê¼ê¤Ï¡Ä
¡¡¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìºòÇ¯¤«¤é°²²°»ÔÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¹âÅçÖÅÊå»á¡Ê28¡Ë¤Î¸å±ç²ñÄ¹¡¦»ÔÀîÍÎ»Ò»á¤Ç¤¢¤ë¡£
°²²°»ÔÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¹âÅçÖÅÊå»á
¡¡¢¡¢¡¢¡
ÊÆ¥¿¥¤¥à»ï¡Ö¼¡À¤Âå¤Î100¿Í¡×¤ÇÍ£°ì¤ÎÆüËÜ¿Í
¡¡ÊÆ¥¿¥¤¥à»ï¤¬ÀèÆüÈ¯É½¤·¤¿À¤³¦¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¡Ö¼¡À¤Âå¤Î100¿Í¡×¡£ÆüËÜ¿Í¤ÇÍ£°ìÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Æç¹â¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢23Ç¯¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç»ÔÄ¹¤ËÅöÁª¤·¤¿¹âÅç»á¤À¡£
¡Ö¥¿¥¤¥à»ï¤Ï¡¢¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤ÇºâÀ¯ÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î·ÉÏ·½Ë¤¤¶â¤ÎÇÑ»ß¤ä¡¢1¿Í1¿Í¤Ë¤¢¤Ã¤¿³Ø¤Ó¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¡£Ä¹Ï·À¯¼£¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤ëÆüËÜ¤Ç¡¢·¿ÇË¤ê¤ÊÂ¸ºß¤À¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
¡¡»ÔÀî»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö±Ñ¸ì¤â´®Ç½¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ø±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ò½Ë¤¤¤¿¤¤»Ù±ç¼Ô¤«¤éÏ¢Íí¤¬Âô»³Íè¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Íµ¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¹âÅç»á¤Ï¡¢½¢Ç¤¤·¤¿Ç¯¤Î12·î¡¢¸µ¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¶µ°éÄ¹¤ò¶µ°é°Ñ°÷¤Ë½¼¤Æ¤ë¿Í»ö°Æ¤òÄó½Ð¡£°²²°¤Ë±ï¤Î¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë»ÔµÄ¤¿¤Á¤ËÀâÌÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢È¿ÂÐÂ¿¿ô¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤Ï»ÔµÄ¤È¾å¼ê¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢
¡ÖÈ¿ÂÐ¤Î°Õ¸«¤ò»ý¤ÄµÄ°÷¤Ë¤â¡¢¹âÅç»ÔÄ¹¤Ï´é¿§¤òÊÑ¤¨¤º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï·ãÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µÄ²ñ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÊÌµ½êÂ°»ÔµÄ¡Ë
¡Ö¹âÎð¼Ô¤«¤éÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤Ï¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢·ÉÏ·½Ë¤¤¶âÇÑ»ß¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¹âÎð¼ÔÀ¸³è»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÁýÀß¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê´ä²¬ÎÉÅµ»ÔµÄ¡Ë
¡¡¤È¡¢¾å¡¹¤ÎÉ¾²Á¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡·ÐÎò¤â´Þ¤á¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥Ô¥«¥Ô¥«²á¤®¤ë¹âÅç»á¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤À¤¬¡¢»ÔÀî»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¹âÅç»ÔÄ¹¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¡ÖÈà¤Ï»Å»ö¤¬¼ñÌ£¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥Æ¥ì¥Ó¤â¸«¤Ê¤¤¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¿©¤ÙÊª¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡£³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¡¢¶µ°é´ØÏ¢¤Î»ë»¡¤Ð¤«¤ê¡£Í£°ì¹¥¤¤Ê¤Î¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡×
¡¡¼Â¤Ï¹âÅç»á¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ò°¦¤¹¤ëÀ¸¿è¤Î¡È¸×ÅÞ¡É¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö03Ç¯¡¢À±ÌîÀç°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëºå¿À¤¬Í¥¾¡¤·¤¿º¢¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ABC¥é¥¸¥ª¤Î¡Ø¸×¥Ð¥ó¼çµÁ¡£¡Ù¤ò¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Î¤ª¶¡¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡£Î±³ØÃæ¤âÃà°ì·ë²Ì¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¹âÅç»á¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¡¡¹âÅç»á¤ËÀ¯ºö¤äÁªµó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅì½¤Ê¿¸µÂçºåÉÜ»ÍÛêÆí»ÔÄ¹¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¤â³°½Ð¤¹¤ëºÝ¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´é¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤ËÌÜÎ©¤Äµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¶áËÜ¤È¤Ï¡È¤Þ¤µ¤«¤Î´ñ±ï¡É¤¬
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹°¦°î¤ì¤ë¹âÅç»á¤À¤¬¡¢ºòÇ¯¤«¤é»Å»ö¤Ç¤âÆ±µåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£19Ç¯¤Ë¥É¥é1¤ÇÆþÃÄ¡¢6ÅÙ¤ÎÅðÎÝ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¡ÈºÇÂ®¡ÉÍ¥¾¡¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¶áËÜ¸÷»Ê¤À¡£
¡Ö¼Â¤Ï¶áËÜ¤Ï°²²°»Ôºß½»¡£Èà¤¬Íý»ö¤òÌ³¤á¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤¬°²²°»Ô¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶áËÜÂ¦¤«¤éÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤ê¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Î»ÔÄ¹¤¬´î¤ó¤Ç±þ¤¨¤¿·Á¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¡È´ñ±ï¡É¤Ç¡¢¶áËÜ¤È¶¦¤Ë¶µ°é»ö¶È¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹âÅç»á¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³«»ÏÁ°¤Ë¤Ï¡¢²¿»þ´Ö¤âµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤ÉÇ®¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿Þ¤é¤º¤â¼ñÌ£¤ò»Å»ö¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤ÎÀ¯¼£²È¿ÍÀ¸¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¤¿¤À¡¢¹âÅç»á¤òÀÎ¤«¤éÃÎ¤ëÎ©Ì¿´ÛÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤Î¶â°æÊ¸¹¨»á¤Ï¡¢¿É¸ý¤Î¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£
¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¡ØÁíÍýÂç¿Ã¤â¤¤¤¤¤Ê¤¢¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¶è¤ÎÀ¯¼£²È¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂÐÏÃ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÄÏÀ¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Þ¤Ï¥Á¥ä¥Û¥ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä½¤Íå¾ì¤ò¤¯¤°¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÁíÍý¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¤Þ¤À±ó¤¤¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯10·î16Æü¹æ¡Ë