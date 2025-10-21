GSIクレオスの什器が11月2日18時まで受注受付中。塗料や溶剤、スプレーも収納可能
GSIクレオスは同社BASEにて、同社の塗料や溶剤を収納できる什器の受注販売を10月21日18時に開始した。期間は11月2日18時まで。
今回受注を受け付ける製品は、GSIクレオスが販売するビン塗料ラック（W701）、スプレー塗料用ラック（W702、W703）、うすめ液、エア缶用ラック（W704）、ビン入り仕上げ材用ラック（W705）やスタンド、什器用シールなど。什器の発送には1～2週間の時間を要するという。
【W701】クレオス製ビン塗料用ラック（10色×5段）：17,000円
【W700】専用スタンド：6,600円
【W702】スプレー塗料用ラック（7色×5段）：18,700円
【W703】スプレー塗料用ラック（7色×3段）：16,500円
【W705】クレオス製ビン入り仕上げ材用ラック（4段）：16,500円
【W704】クレオス製うすめ液・エア缶用ラック（6種×3段）：16,500円
【W706】収納ＢＯＸ付スタンド：14,000円
什器用シール Mr.カラー用①：400円
什器用シール Mr.カラー用②：400円
什器用シール Mr.カラー用③：400円
什器用シール Mr.カラー用GX：300円
什器用シール 水性ホビーカラー用①：400円
什器用シール 水性ホビーカラー用②：300円
什器用シール アクリジョン用：400円
什器用シール Mr.カラースプレー用（セット）：400円
什器用シール 仕上げ材用①：400円
什器用シール 仕上げ材用②：400円
