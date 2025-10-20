「着る服に迷う」って人へ！【Uniqlo U】秋の1軍候補♡「新作ワンピ」

秋らしい気候になってきた今の時期、何を着ればいいか分からない……という人は、秋の1軍になりそうな【Uniqlo U（ユニクロ ユー）】の新作をチェックしてみて。今回編集部が注目したのは、シンプルで洗練された雰囲気をまとえそうなワンピース。きれい見えが狙えるリブ素材や、レイヤードしやすいノースリーブなど、大人コーデにぴったりのラインナップをご紹介します。

フィット感のあるシルエットが大人っぽいリブワンピ

【ユニクロ】「3Dニットメリノブレンドワンピース」\4,990（税込）

体にフィットするリブ素材のワンピース。ストンとしたIラインシルエットが、大人っぽく上品な雰囲気を漂わせます。ハイネックデザインできれい見えが狙えるのも、大人世代には嬉しいポイント。1枚ではもちろん、レイヤードでさまざまな着こなしが楽しめます。カラーは、知的なムードをまとったブルーと、クールなブラックの2色展開です。

コーデの幅が広がるノースリーブワンピース

【ユニクロ】「ラムワンピースノースリーブ」\4,990（税込）

洗練されたデザインで、大人のデイリーカジュアルにぴったりなノースリーブワンピース。1枚でサラッと着こなしたり、シャツやブラウスと重ね着したり、幅広く活躍しそうです。裾にスリットが入っているため、スカートやパンツとのレイヤードスタイルもおすすめ。カラーはニュアンス感のあるグリーンと、上品なブルーの2色をラインナップ。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M