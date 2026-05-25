マイケル・オリーセ、エベレチ・エゼ、マーク・グエイと近年、主力の放出が続いているプレミアリーグのクリスタル・パレス。『RMC SPORT』によると、フランス代表のマクサンス・ラクロワも彼らに続いて退団する可能性があるようだ。ラクロワは2024年にブンデスリーガのヴォルフスブルクからやってきたCB。加入後からチームに即フィットしており、今季は公式戦54試合で3ゴール3アシストを記録するなど、素晴らしいパフォーマンスを