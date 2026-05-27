ソフトをインストールするのではなく、インターネットを通じて利用できるクラウド型の会計ソフト。熾烈なシェア争いが起きている中、AIエージェントの台頭で、戦況はさらなる混戦模様となっているようで......。【ニッポン経済 令和の業界再編 三国志 Part6.クラウド会計ソフト】＊社名、店名表記はホームページに準拠。データは5月7日時点で、店舗数は国内のみで、海外店は含まない。売上高、営業利益、時価総額は運営会社のもの