朝は早起きして気持ちよく一日をスタートしたい。そう思っても、なかなか起きられない、布団でグズグズしてしまうという人は多い。どうすればもっといい気分で早起きを習慣にすることができるのだろうか？ そんな疑問に答えているのが『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）だ。人生にブレイクスルーを起こし、別人級に成長することができる「すごい習慣術」を網羅している。本記事では、幸せな