1987年の誕生以来、光のヴェールで透明感あふれる肌を演出してきたゲランの名品〈メテオリット〉シリーズに、新作〈メテオリット コンパクト〉が仲間入り♡2026年6月1日（月）より全国発売されます。極薄エアリーヴェールと独自のカラーハーモニーで、毛穴レスな美肌印象を叶える注目アイテムです。 毛穴レス肌を叶える新コンパクト 新登場の〈メテオリット コンパクト〉は