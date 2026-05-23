飼い主さんたちとドライブ中、後部座席からひょっこりとお顔を覗かせた豆柴さん。本犬も想定外だった『まさかのハプニング』に見舞われてしまう瞬間が話題になっているのです。 何度も繰り返し見たくなる…！可愛すぎるその光景は記事執筆時点で1052万回を超えて表示されており、23万件ものいいねが寄せられることとなりました。 【動画：車の後部座席から運転席を覗く犬→戻ろうとしたら、お腹がつっかえてしまい…まさか