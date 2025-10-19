リーグ優勝決定シリーズでMVP

米大リーグのドジャースは、ナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ進出を決めた。17日（日本時間18日）の第4戦では大谷翔平投手が打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と躍動。シリーズMVPにも輝いた。ニューヨークメディアの関係者も脱帽した。

第4戦の先発マウンドに上がった大谷は、打撃でも凄まじい活躍を見せた。初回に先頭打者弾を放つと、4回には飛距離469フィート（約142.9メートル）の超特大弾。6回0/3を投げて無失点10奪三振として降板すると、7回にも左中間へこの日3本目の本塁打を叩き込んだ。

あまりの活躍に“大谷アンチ”も黙らざるを得なかった。米ニューヨークのスポーツ専門ラジオ局「WFAN スポーツ・ラジオ」で司会を務めるキース・マクファーソン氏は自身のXに「長年オオタニは大嫌いだったが今夜は憎めない。ただただ嫉妬している」と書き込んだ。

2年連続の世界一へ、ワールドシリーズは24日（日本時間25日）からマリナーズ─ブルージェイズの勝者と戦う。



