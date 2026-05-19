勢いよく立ち上る黒い煙。火事があったのは、北海道室蘭市崎守町の薬剤の製造工場です。５月１９日午後２時前、「爆発音がした。煙が大量に出ていて、白い煙と黒い煙が出ている」と目撃者から消防に通報がありました。消防によりますと、工場の従業員は全員避難していて、けが人はいないということです。「清掃中に爆発が起きた」との情報もあり、現在、消防車１０台が出動し消火活動にあたっています。室蘭市の公式Xによりますと